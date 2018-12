Esporte Na Copa Hopman, Federer arrasa britânico em sua estreia na temporada Federer, de 37 anos, mandou seu oponente de 23 anos de volta para realidade em uma partida com duração de apenas 57 minutos

Roger Federer começou a preparação para a defesa do seu título do Aberto da Austrália em grande estilo com uma vitória por duplo 6/1 sobre o britânico Cameron Norrie, neste domingo, na Copa Hopman, em Perth. Federer, de 37 anos, mandou seu oponente de 23 anos de volta para realidade em uma partida com duração de apenas 57 minutos. Norrie, número 91 do ranking, ha...