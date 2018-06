Esporte Na Copa do Mundo dos refugiados na Rússia, dramas do passado vem à tona

Eles chegaram como refugiados, fugindo da morte. Hoje entram em campo na Rússia representando um novo país. Mas incidentes nesta Copa do Mundo revelam que esses atletas não se esqueceram dos dramas passados nem do que seus familiares sofreram em conflitos. O caso mais claro foi o incidente com os jogadores da seleção da Suíça, mas que de fato eram imigrantes e refu...