Esporte Na chegada a Goiânia, presidente do Vila diz que todos estão "atônitos" com goleada A derrota para o Brasil não tira todas as chances do Vila Nova de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro, mas deixa o cenário crítico

Apesar da derrota para o Brasil de Pelotas na noite desta terça-feira (6), fora de casa, por 5 a 0, o discurso no Vila Nova segue de otimismo. O presidente do clube, Ecival Martins, destacou que a partida diante do Xavante, que luta para não ser rebaixado à Série C, foi um ponto fora do curva e que o momento precisa ser de cautela. A derrota para o Brasil não ti...