Na busca por acesso, Vila Nova quer alcançar patamar alto

O sonho de disputar a Série A move o Vila Nova na disputa da Série B. O clube é, na atual 2ª Divisão, uma das oito equipes que nunca estiveram na elite na era pontos corridos (desde 2003). No clube, o assunto ainda é tabu, discutido com certo receio, mas, após 23 rodadas, bate à porta. Estar entre os 20 melhores clubes do Brasil representaria mudança de patamar da posi...