Esporte Na briga contra o rebaixamento, Chapecoense contrata Guto Ferreira Time havia anunciado há pouco tempo a demissão do treinador Gilson Kleina

Poucas horas depois de anunciar a saída de Gilson Kleina, a Chapecoense oficializou o retorno do técnico Guto Ferreira, um sonho antigo do presidente Plínio David De Nes Filho. Essa será a segunda passagem do treinador pelo time de Chapecó, onde trabalhou entre 2015 e 2016. Guto estava no mercado desde o início de junho, quando deixou o Bahia. Com 52 anos, foi o...