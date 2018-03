Na base, Goiás recicla elenco, sem distinções

Não é novidade que uma das metas do Goiás, para 2018, será o aproveitamento de atletas revelados na base do clube. Já se foram 13 jogos - 10 no Estadual e 3 na Copa do Brasil - e, nas três últimas atuações, chamou a atenção a quantidade de pratas da casa no início ou fim dos jogos - foram cinco, contra o Boa (0 a 0 e 6 a 5 nos pênaltis), Itumbiara (2 a 1) e Coritiba (...