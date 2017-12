Na Argentina, Flamengo tem missão árdua

Embalado pela classificação na Colômbia na semana passada, e pela virada diante do Vitória no último domingo pelo Campeonato Brasileiro - que garantiu a equipe na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano -, o Flamengo começa a decidir nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, o título da Copa Sul-Americana. E, para a primeira partida diante do Independiente, o técnico colombiano Reinaldo Rueda deverá ter reforços importantes.

Além do provável retorno de Réver à zaga, ao lado de Juan, Reinaldo Rueda poderá ter a volta de Everton no ataque. A definição acontecerá momentos antes da partida. "Penso que será muito positivo para o Flamengo a volta de Everton Cardoso e é gratificante o sucesso de (Lucas) Paquetá, por seu comportamento É uma decisão para trabalhar hoje (terça-feira) e amanhã (quarta) tomar a melhor decisão", disse o técnico antes de comandar a última atividade antes do jogo.

Ele também enalteceu a provável volta da dupla titular à zaga. "Recuperamos Juan, Réver e Rhodolfo, que atuou muito bem em Barranquilla. Precisamos de experiência", declarou Reinaldo Rueda, sem, contudo, confirmar a escolha. "Qualquer das duplas são garantias para nós nesse jogo".

Na Argentina, a mobilização é total em Avellaneda. O estádio Libertadores da América deverá estar lotado, já que todos os 45 mil ingressos destinados aos argentinos foram vendidos por antecipação. Nesta terça-feira, restavam somente bilhetes para os torcedores do Flamengo. Além do fato de decidir uma competição continental, a torcida do Independiente está animada com o desempenho do time na Copa Sul-Americana. A equipe está invicta na competição e venceu seus últimos quatro jogos.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Ariel Holan preferiu não confirmar a equipe. A única dúvida, porém, deve estar na defesa. Na véspera da partida, o treinador ainda não sabia se poderia contar com Gastón Silva na zaga. Se ele não atuar, Amorebieta deve ir para o jogo.

Reinaldo Rueda elogiou a equipe argentina. "Independiente é muito bom, tem grande dinâmica, super agressivo ofensivamente e com muitas variantes. Desenvolve em altíssima intensidade", avaliou o técnico. "Não gosto de falar de individualidades, mas o coletivo deles tem todo o mérito de chegar à final. Eles têm um futebol muito vistoso".

O treinador espera conseguir um bom resultado nesta primeira partida para quem sabe apenas administrar na partida de volta, na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. "Jogo importante para nós não é o jogo de volta, mas sim o de amanhã (quarta)", afirmou.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE x FLAMENGO

INDEPENDIENTE - Campaña; Bustos, Alan Franco, Gastón Silva (Amorebieta) e Tagliafico; Meza, Diego Rodríguez, Sánchez Mino e Ezequiel Barco; Benítez e Gigliotti. Técnico: Ariel Holan.

FLAMENGO - César; Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá (Everton); Felipe Vizeu. Técnico: Reinaldo Rueda.

ÁRBITRO - Mario Díaz de Vivar (Fifa/Paraguai).

HORÁRIO - 21h45 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Libertadores da América, em Avellaneda (Argentina).