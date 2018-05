Esporte Na Arena Condá, Chapecoense derrota o Ceará e deixa a zona de rebaixamento Catarinenses conseguem aproveitar o fator casa e batem equipe cearense

No retorno à Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense venceu o Ceará por 2 a 0, pela oitava rodada, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arthur Caíke e Canteros, o time do técnico Gilson Kleina deixou a sequência de duas derrotas consecutivas para trás e voltou a passar tranquilidade ao torcedor, que vinha apreensivo. Do outro lado, o...