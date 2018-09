Esporte Na ação mais antiga, Dragão faz acordo com zagueiro, mas terá de pagá-lo

Durante cinco anos, o Atlético e o zagueiro Leonardo Moura, hoje com 32 anos, travaram uma disputa jurídica porque, à época, o jogador foi à Justiça do Trabalho reivindicar pagamento de verbas rescisórias e indenização por rescisão antecipada. Com salários atrasados à época e lesão muscular que o atrapalhava nos jogos, Leonardo Moura recorreu e conseguiu d...