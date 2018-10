Esporte Na 9ª rodada da Série B, técnico encontrou o Goiás ideal

Foi na derrota para a Ponte Preta, na 9ª rodada do 1º turno, que Ney Franco encontrou um de seus principais ingredientes para a recuperação do Goiás na Série B: a identidade do time. Após assumir a equipe na 5ª rodada e amargar três resultados negativos consecutivos - perdeu para Fortaleza e Boa Esporte e empatou com o Guarani -, o alviverde conquistou sua primeira...