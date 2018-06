Esporte Na 3ª rodada da fase de grupos, Brasil decide em partida com jeitão de mata-mata Duelo contra a Sérvia já parece jogo eliminatório. Brasil precisa pontuar para se classificar sem depender de outro resultado

A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. A seleção que luta pelo título passa por apenas sete jogos, incluindo a partida dos sonhos. Por isso, cada tropeço aumenta o fator decisivo do duelo seguinte. Depois de empatar (1 a 1) com a Suíça e ter dificuldades para vencer a Costa Rica, por 2 a 0, com gols marcados nos acréscimos do segundo tempo, a seleção brasileira terá...