Esporte 'Não vemos a hora de voltar a Buenos Aires', diz Gallardo antes de jogo do River O River volta a campo pelo Mundial neste sábado (22), às 11h30, para enfrentar o Kashima Antlers, na decisão do terceiro lugar

A eliminação na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, sofrida diante do azarão Al Ain na última terça-feira (18), ainda dói para o River Plate. Isso ficou claro na entrevista coletiva que o técnico Marcelo Gallardo concedeu nesta sexta-feira (21), em Abu Dabi, onde neste sábado o time argentino enfrentará o Kashima Antlers, às 11h30 (de Brasília), pela decisão do t...