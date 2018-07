Esporte 'Não vai ser uma Copa fracassada', antecipa Deschamps com avanço às semifinais "Mostramos nosso nível mental, e foi ótimo para nós", disse o técnico francês após vitória sobre o Uruguai

Experiente, campeão mundial como jogador na Copa de 1998, o técnico Didier Deschamps finalmente esboçou um sorriso após uma partida pelo Mundial da Rússia. O semblante do treinador era de alívio, afinal ele colocou a França de volta entre as quatro melhores seleções do torneio após um hiato de 12 anos. O treinador está orgulhoso de sua equipe. "Estamos na semifinal, j...