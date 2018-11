Esporte 'Não sou ultrapassado', diz Felipão após título do Palmeiras Treinador assumiu cargo no final de julho deste ano, e desde então não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Foram 16 vitórias e e 6 empates

Na entrevista que deu após o jogo com o Vasco, o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, procurou dividir os méritos da conquista do Campeonato Brasileiro com seu grupo de jogadores. Ele negou que o título nacional, assegurado com o triunfo por 1 a 0 em São Januário, sirva como uma espécie de resposta aos críticos que lembram a derrota da seleção por 7 a 1 na Copa d...