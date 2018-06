Esporte 'Não precisamos de arbitragem para vencer os jogos', diz Tite Durante a partida contra a Costa Rica, o Brasil teve um pênalti anulado pelo árbitro de vídeo

O técnico Tite aproveitou a utilização do árbitro de vídeo pelo holandês Bjorn Kuipers, que anulou pênalti que havia dado sobre Neymar na partida desta sexta-feira (22) contra a Costa Rica, para dizer que a seleção brasileira não precisa e não quer ajuda da arbitragem na Copa do Mundo. Quer apenas, segundo o treinador, a adoção do mesmo critério em todos os jogos e q...