Não perca! O POPULAR vai distribuir álbum de figurinhas da Copa da Rússia

A febre do álbum de figurinhas da Copa do Mundo da Rússia vai começar. Faltando 92 dias para o primeiro jogo do Mundial, entre Rússia e Arábia Saudita, a empresa Panini Brasil começa a distribuir por todo o País o álbum da Copa, que terá a presença de 32 seleções.

O álbum da Copa do Mundo será distribuído pelo jornal O POPULAR na edição de domingo (18 de março) com seis figurinhas. Todos os assinantes também receberão a edição do jornal com o álbum e uma cartela com os adesivos.

Serão 18 figurinhas de jogadores para cada uma das 32 seleções participantes, mais de 600 figurinhas no álbum considerando os adesivos especiais e os cobiçados "brilhantes", que incluem emblemas das seleções, o troféu da Copa do Mundo, a mascote do Mundial e o logotipo oficial desta edição da Copa do Mundo.

Antes, a partir do dia 16 de março, o torcedor já poderá adquirir pacotes com figurinhas nas bancas, cada pacote por R$ 2 cada. Os álbuns serão vendidos a partir do dia 19 de março, com custo de R$ 7,90.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2018:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã e Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca e Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal e Japão