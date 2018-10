Esporte 'Não penso que Valtteri deve trabalhar para mim', diz Hamilton Piloto inglês é o líder da competição, somando 306 pontos, com 50 pontos de vantagem para o segundo colocado Sebastian Vettel, que tem 256

Menos de uma semana após obter polêmica vitória no GP da Rússia de Fórmula 1, Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira que não espera contar com nova ajuda do companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, no GP do Japão, em Suzuka. E garantiu que a troca de posições em Sochi não afetou o clima dentro da equipe. "Eu não cheguei aqui pensando que Valtteri deve trabal...