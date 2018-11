Esporte 'Não penso em superar os recordes do Schumacher', diz Lewis Hamilton Pentacampeão mundial chegou ao Brasil para corrida em Interlagos no domingo

Agora pentacampeão mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, desembarcou em São Paulo para a disputa do GP do Brasil, no próximo domingo, mais focado em si mesmo do que na comparação com outras lendas do automobilismo. Apesar de estar a somente 20 vitórias de igualar o maior recordista da história, Michael Schumacher, o piloto disse à reportagem que a...