Esporte 'Não há muitos jogadores que conseguem parar Cristiano Ronaldo', diz Tabárez "Ao nos prepararmos para o jogo, nos focamos no adversário levando em consideração todos os jogadores", frisou, no entanto, o técnico uruguaio

Uruguai e Portugal fazem neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi, um dos grandes duelos das oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe sul-americana chega credenciada como uma das três a terminar a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e apostando na dupla de ataque formada por Cavani e Suárez, enquanto os europeus esperam contar mais uma vez c...