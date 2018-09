Esporte 'Não é fácil chegar ao topo, mas ficar nele é ainda mais difícil', diz Modric Modric foi o primeiro a acabar com a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo, que já durava 10 anos

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última segunda-feira (24), quando encerrou a longa hegemonia conquistada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na premiação máxima do futebol, o croata Luka Modric afirmou que a cerimônia realizada em Londres foi "uma noite em que todos os seus sonhos viraram realidade". O craque do Real Madrid, porém, mantém os pés no c...