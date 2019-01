Esporte Murray se despede do Aberto da Austrália com derrota e Federer vence fácil Britânico lutou em cinco sets, mas foi derrotado pelo espanhol Roberto Bautista Agut. Atual bicampeão, suíço chegou a 15ª vitória seguida no Grand Slam

Em estágios bem diferentes da carreira, Roger Federer e Andy Murray entraram em quadra nesta segunda-feira no Aberto da Austrália e também tiveram destinos opostos. Enquanto o suíço avançou com tranquilidade para a segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada, o britânico caiu logo na estreia, naquele que foi o último jogo da sua carreira em Melbourne. Murray, porém,...