Esporte Mudança marca início dos trabalhos da seleção brasileira Lesionado, Everton é cortado da equipe nacional e Tite convoca Lucas Moura para amistosos

Depois de sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita no jogo contra o Bahia, no sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Everton, do Grêmio, foi cortado da seleção brasileira nesta segunda-feira. Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF confirmou a desconvocação do atleta e também revelou que Lucas Moura, do Tottenham, f...