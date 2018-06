Esporte MPF vai investigar brasileiros que assediaram mulher em vídeo na Rússia Requisitadas em regime de urgência e prioridade, as investigações são para saber se os homens cometeram crime de injúria

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito criminal para apurar se os brasileiros filmados assediando uma mulher durante as comemorações da Copa do Mundo, na Rússia, cometeram crime de injúria. Requisitadas em regime de urgência e prioridade, as investigações vão permitir a identificação de todos os brasileiros envolvidos no episódio. Para a Procur...