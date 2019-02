Esporte MP vai apurar responsabilidades por incêndio no CT do Flamengo Além disso, MP oficiou o presidente do clube para que informe nomes dos atletas que estavam alojados no Centro de Treinamento e se as famílias estão sendo assistidas

A 5ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), instaurou nessa sexta-feira (8) procedimento administrativo para apurar responsabilidades do Flamengo no tratamento aos adolescentes das categorias de base no centro de treinamento do clube, conhecido como Ninho do Urubu, na Vargem Grande, zona oeste do Rio. Ontem (8), u...