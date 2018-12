Esporte MP cumpre mandados e vê ex-cartolas do Inter agirem como 'organização criminosa' Os cartolas são investigados por suspeitas de desvio de recursos e diversos outros crimes durante a gestão do ex-presidente Vitorio Piffero, nos anos de 2015 e 2016

O Ministério Público do Rio de Grande do Sul (MP-RS) cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Viamão ligadas a ex-dirigentes do Internacional, entre eles o ex-presidente Vitorio Piffero. Os cartolas são investigados por suspeitas de desvio de recursos e diversos outros crimes durante a gestão de Piffero, nos a...