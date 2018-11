Esporte MP apreende veículos de luxo e obra de arte em casa de Ronaldinho em Porto Alegre Anteriormente acusado de crime ambiental, juntamento com irmão, agora viram novamente caso de investigação policial

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) cumpriu mandado de busca e apreensão de bens nesta quarta-feira (21) em uma das residências do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. No imóvel foram recolhidos três veículos e mais uma obra de arte. As duas BMW e o Mercedes-Benz estão avaliadas, preliminarmente, em R$ 200 mil. O...