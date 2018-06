Esporte Mourinho aprova tropeços de Alemanha e Brasil: 'Dia incrível para o futebol'

Comentarista da Copa do Mundo pela rede de televisão Russia Today, o técnico José Mourinho gostou dos resultados inesperados deste domingo, quando a Alemanha perdeu por 1 a 0 para o México, no Estádio Luzhniki, em Moscou, e o Brasil empatou por 1 a 1 com a Suíça, em Rostov. Apesar das surpresas, o treinador não acredita que as duas favoritas vão cair na primeira fase. "Foi um dia...