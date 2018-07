Esporte Motovelocidade abre temporada no autódromo

Em meio aos jogos da Copa do Mundo 2018, Goiânia irá mudar de ares neste final de semana, já que, neste domingo (8), o autódromo da capital receberá a abertura da temporada 2018 do Goiás Superbike, junto com a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Os pilotos inscritos já estão na pista desde quinta-feira, com os treinos livres, mas as emoções começa...