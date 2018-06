Esporte Motivado, Suárez confia em jogo coletivo do Uruguai para derrotar Portugal O confronto entre Uruguai e Portugal será o primeiro entre as duas seleções no Mundial

Motivado e confiante após mostrar evolução na Copa do Mundo da Rússia, Luis Suárez aposta na força do jogo coletivo da seleção do Uruguai para vencer Portugal nas oitavas de final, em duelo neste sábado (30), às 15 horas (de Brasília), em Sochi. Um dos destaques da seleção celeste, Suárez passou em branco na estreia da equipe no Mundial ao perder várias oportunidades. O atac...