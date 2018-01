Moscou, a capital da Copa

Encantadora, histórica, exótica, segura e moderna. Sobram adjetivos, escolhidos por goianos ouvidos pelo POPULAR, para descrever a principal cidade-sede da Copa do Mundo da Rússia. Moscou, que receberá 12 partidas do Mundial de 2018, possui trânsito característico das grandes cidades, prédios, monumentos e espaços que contam a história do País e edifícios modernos espalh...