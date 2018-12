Esporte Morrinhos empata e sobe para Divisão de Acesso do Campeonato Goiano Com 2 a 2 no placar, Tricolor dos Pomares elimina Rioverdense e garante acesso ao lado do Aparecida

O Morrinhos confirmou sua classificação à final da Terceira Divisão ao empatar com a Rioverdense, ontem, por 2 a 2, no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos. Com o resultado, o Tricolor dos Pomares garantiu acesso à Divisão de Acesso de 2019 e ainda decidirá o título da Terceira Divisão contra o Aparecida, domingo (9), às 16h30, no Estádio Abrão Manoel da Cos...