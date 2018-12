Esporte Morrinhos bate Aparecida e ergue taça da Terceirona

Na final da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, o Morrinhos superou a equipe do Aparecida, pelo placar de 2 a 1 e, pela primeira vez, se sagrou campeão da Terceirona. Na decisão, que foi realizada em confronto único, no estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, a equipe do Aparecida tinha a vantagem de jogar pelo empate, por ter feito melhor campanha. Porém, durant...