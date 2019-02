Esporte Morre, aos 72 anos, Jairo, ex-goleiro recordista de minutos sem levar gols no futebol brasileiro Ídolo de Corinthians e Coritiba, ex-atleta, conhecido como "Pantera Negra", lutava contra um câncer raro nos rins desde o fim de 2018

Morreu, na manhã desta quarta-feira (6), em Curitiba, capital do Paraná, o ex-goleiro Jairo do Nascimento, de 77 anos, ídolo de equipes como Corinthians e Coritiba. Apelidado de "Pantera Negra", o ex-jogador, de 72 anos, estava internado desde o dia 23 de janeiro no Hospital Erasto Gaertner e não resistiu a um quadro de pneumonia, oriundo de complicações de um cân...