MonteCristo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, pela Superliga B

Na Superliga B, o MonteCristo quer se recuperar da derrota em casa para o Itapetininga/SP, na última rodada, por 3 a 2, para isso, a equipe goiana vai até o Rio de Janeiro, neste sábado (23), para enfrentar o Botafogo e conquistar a terceira vitória na competição. A partida válida pela 5ª rodada, acontece às 18 horas, no ginásio Oscar Zelaya.

Fora de casa, o Monte Cristo disputou apenas uma partida e venceu o Vôlei Ribeirão/SP e contra o Botafogo, o treinador da equipe, Jonas Fonseca, espera uma partida ainda mais complicada, já que o rival conta com um time bastante experiente e com jogadores já consagrados no voleibol mundial, como o levantador Marcelinho, vice-campeão olímpico em 2008, em Pequim, na China.

“O time vem treinando bem e precisa dessa vitória fora de casa. O adversário é um time muito experiente, com jogadores de renome no Brasil e que já disputaram a Superliga A", ressaltou Jonas Fonseca.

Na classificação, o MonteCristo ocupa a 4ª colocação, com 7 pontos. O líder é o Vôlei Ribeirão, com 10.