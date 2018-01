MonteCristo vacila e perde em sua estreia da Superliga B

Em um jogo equilibrado, o MonteCristo/Artesanal estreou com derrota por 3 sets a 2 (26/28; 25/22; 29/27; 21/25 e 15/7), diante do Uberlândiana/Gabarito/Start Química (MG) na noite deste sábado, pela Superliga B de vôlei. O confronto ocorreu na Arena MonteCristo, na Cidade Jardim.

No jogo, após equilíbrio nos quatro primeiros sets, com as duas equipes se alternando no placar, o time mineiro se aproveitou de um apagão dos goianos no set decisivo para abrir 8 a 1 no marcador. Assim, ficou fácil para confirmar a vitória por 15 a 7.

O próximo compromisso dos goianos na Superliga B será diante do Volêi Ribeirão Preto, no próximo sábado (dia 27), às 17 horas, no interior de São Paulo. No mesmo dia, às 18 horas, o Uberlândia recebe a Upis (DF).

Nesta temporada, a Superliga B conta com oito equipes. Segundo o regulamento, os times jogam entre si e os oito avançam para as quartas de final, que será disputada em melhor de três jogos, bem como as semifinais. A decisão - em jogo único - está prevista para o dia 14 de abril.

Além do MonteCristo e Uberlândia, a competição conta com Botafogo (RJ), Apan/Esferatur (SC), Upis (DF), Super Vôlei Santo André (SP) e os estreantes Vôlei Ribeirão Preto (SP) e Vôlei Um Itapetininga (SP).