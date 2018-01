MonteCristo supera um dos favoritos da Superliga B e conquista primeira vitória

Em uma partida de 5 sets, o MonteCristo venceu a equipe do Vôlei Ribeirão Preto, pelo placar de 3 a 2, no ginásio Cava do Bosque, pela 2ª rodada da Superliga B. Os goianos chegaram a ficar na frente por duas vezes, mas apenas no último set garantiu o primeiro triunfo na competição.

O MonteCristo venceu o primeiro set com certa tranquilidade, 25 a 18. No segundo set, os donos da casa empataram o jogo, com parciais de 25 a 16. O terceiro set foi bastante equilibrado, mas os goianos fecharam por 25 a 20. No quarto, os paulista novamente empataram, com placar de 25 a 22. No set final, o MonteCristo fez 15 a 9 e faturou a primeira vitória.

Após a vitória, o técnico da equipe, Jonas Fonseca, ressaltou o bom jogo do time e ainda destacou a evolução do time. "Conseguimos imprimir um ritmo muito forte e no geral, sacamos muito bem e melhoramos o contra-ataque", afirmou o comandante.

O MonteCristo volta a quadra no próximo sábado(3), contra a equipe do Santo André, às 18h30, na Arena MonteCristo, na Cidade Jardim.