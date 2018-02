MonteCristo perde para o Botafogo na Superliga B

O goiano MonteCristo perdeu, na última rodada da Superliga B, para o Botafogo e está em 6º lugar na competição, a 2ª Divisão do vôlei nacional. No sábado, a equipe foi ao Rio e caiu por 3 sets a 1, com parciais de 25/27, 25/21, 25/18 e 26/24.

Com 7 pontos, o MonteCristo está em 6º e acumula duas vitórias e três derrotas em cinco partidas na Superliga B. No entanto, a 1ª fase se tornou uma espécie de preparação para a fase decisiva, já que os oito equipes se classificam.

Na próxima rodada, o MonteCristo enfrenta o Blumenau, sábado (3), às 20 horas, fora de casa.