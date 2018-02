MonteCristo busca reabilitação no Rio

Após o revés em casa, frente o Vôlei Um/Itapetininga (SP), por 3 sets a 2, na rodada passada, o MonteCristo/Artesanal volta à quadra pela Superliga B de Vôlei. O duelo, desta vez, será fora de casa, diante do Botafogo (RJ), no Rio, no Ginásio Oscar Zelaya, neste sábado, às 18 horas, pela 5ª rodada da competição nacional. Apesar de contar com jogadores experiente...