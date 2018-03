MonteCristo/ Artesanal derrota Upis/DF e termina na 4ª colocação da Superliga B

Jogando em Goiânia, o MonteCristo/ Artesanal mostrou poder de reação e derrotou a equipe do Upis/ DF, neste sábado (10), pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 24x26, 25x20, 28x26 e 25x18. Com o triunfo, os goianos terminaram a primeira fase na 4ª colocação, com 13 pontos e na próxima fase irá enfrentar o Apan/ Blumenau.

A partida começou complicada, e mesmo com o apoio do torcedor, os goianos acabaram derrotados no primeiro set. No segundo, o time também começou abaixo do esperado, mas após algumas mudanças na equipe, o MonteCristo cresceu e virou a partida, que terminou em 1h 55 minutos.

"Um jogo desse nível exige muita paciência para não cometermos erros bobos. Nosso time ainda está assimilando os jogos em casa, assim como a torcida está evoluindo de acordo com o nosso ritmo", disse o treinador da equipe, Jonas Fonseca, que também comemorou a classificação entre os 4 melhores. "A expectativa é a melhor. Nesta fase (quartas de final), não há favoritos", frisou o comandante.

O MonteCristo fez uma campanha regular, em 7 partidas, venceu 4 e foi derrotado em outras 3. Os goianos tiveram o melhor ataque, marcando 700 pontos e sofreu 668. Ao todo foram 17 sets a favor e 13 contra.

Pelo regulamento da Superliga B, todos os 8 times se classificam para os playoffs e o MonteCristo enfrenta o 5º colocado, o Apan/ Blumenau. O primeiro jogo será em Santa Catarina, o segundo e o terceiro (caso necessário, serão realizados em Goiânia.