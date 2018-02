MonteCristo é superado em casa pelo Vôlei Um

O MonteCristo/ Artesanal foi superado pelo Vôlei Um de Itapetininga (SP), na noite deste sábado, em Goiânia, pela 4ª rodada da Superliga B. Em jogo disputado, o time goiano se esforçou e contou com o apoio da torcida em sua arena, mas não conseguiu alcançar a vitória. O placar final apontou 3 sets a 2 (26/24; 30/28; 16/25; 19/25 e 20/18).

O técnico Jonas Fonseca esperava um jogo difícil, e avalia que o time jogou muito bem, tendo errado apenas detalhes que serão corrigidos para a próxima rodada. "Entramos confiantes, mas nosso adversário soube segurar melhor os momentos mais difíceis. Nosso time está evoluindo. São jogos como este que nos fazem continuar melhorando". Para o jogo contra o Botafogo (RJ), que será realizado no dia 24 (sábado), às 18 horas no Rio, os trabalhos serão concentrados na saída de bola e contra-ataque.

O jogo

Mesmo com primeiro set disputado ponto a ponto, mantendo placar empatado até os 20 pontos, o Vôlei Umconseguiu sair na frente e fechou por 26 a 24. Já no segundo set, o MonteCristo explorou mais o bloqueio e conseguiu estender o jogo até os 30 minutos, mas não impediu que o adversário ganhasse por 30 a 28.

O terceiro set foi de vitória para o time da casa. Os goianos abriram vantagem de oito pontos e se mantiveran na frente. O oponente tentou alcançar, mas os anfitriões estavam mais organizados em quadra, fechando a parcial em 25 a 16. O MonteCristo se manteve mais organizado e fechouo quarto sete com facilidade em 25 a 19.

No tie break, os paulistas conseguiram se reorganizar, e mesmo com o apoio da torcida em favor do MonteCristo, os visitantes conseguiram confirmar a vitória com vitória no set decisivo por 20 a 18.