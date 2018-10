Esporte Monaco e Tottenham amargam empates e se complicam na Liga dos Campeões da Europa

Em um jogo muito disputado, Brugge e Monaco empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. O resultado foi ruim para as equipes, que somam apenas o primeiro ponto na competição. Os líderes Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, com seis cada, se enfrentam ainda nesta quarta. O Monaco começou nervoso, pressionado...