Esporte Modric mira coroar o seu 'ano incrível' com título do Mundial de Clubes pelo Real

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e também o maior craque da Copa do Mundo de 2018, Luka Modric agora projeta a conquista do Mundial de Clubes com a camisa do Real Madrid, que estreará na competição na próxima quarta-feira, contra rival a ser definido, nos Emirados Árabes Unidos. Ao comentar sobre este objetivo, o meia croata destacou que o título serviria p...