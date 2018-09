Esporte Modric desbanca favorito e é eleito o melhor do mundo; Marta conquista prêmio pela 6ª vez Croata é o primeiro a vencer a eleição após dez anos de Messi e CR7 se alternando entre vencedores. Brasileira é a primeira jogadora do mundo a conseguir seis prêmios

A Fifa premiou, nesta segunda-feira (24), os melhores da temporada. Na premiação do The Best, que foi realizada no Royal Festival Hall, em Londres, o croata Luka Modric foi o primeiro a desbancar a dinastia de Cristiano Ronaldo e Messi, que durava desde 2008, na premiação de melhor jogador do mundo. A premiação também consagrou a brasileira Marta, que volta a estar n...