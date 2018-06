Esporte Modric aposta no misto de juventude e experiência para boa campanha da Croácia

A mistura de juventude e experiência levará a Croácia a fazer boa campanha na Copa do Mundo da Rússia. A avaliação é do meia Luka Modric, um dos principais jogadores croatas, que atua no Real Madrid. "Temos uma boa geração, jogadores em grandes clubes. Nós produzimos uma boa combinação de juventude e experiência, e com isso temos grandes expectativas", afirmou o atleta d...