Esporte Moacir se diz preparado para estrear como titular Com a lesão de Wellington Reis, o volante deve ganhar sua primeira oportunidade no time titular

O volante Moacir vive a expectativa de iniciar sua primeira partida como titular na equipe do Vila Nova. Elogiado pelo técnico Hemerson Maria, o volante deve atuar na vaga de vaga de Wellington Reis, que se lesionou no último sábado (5), durante o clássico contra o Goiás. Contratado para a Série B deste ano, Moacir atuou em todas as partidas do Tigre na competição e s...