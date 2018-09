Esporte Moacir ganha destaque na lateral

O volante Moacir foi um dos destaques do Vila Nova no empate com o Oeste, em 1 a 1, no Serra Dourada, na segunda-feira. O jogador surgiu como solução para a lateral direita com a lesão de Maguinho e deve se firmar na posição para os próximos jogos.Para o experiente jogador de 32 anos, jogar na lateral direita não se trata de uma improvisação porque ele passou boa parte da car...