Esporte Moacir deverá ter chance diante do Paysandu, fora Vila Nova terá novidade no time titular contra o Papão

Para segurar a posição no G4, quinta-feira, às 20h30, diante do Paysandu, em Belém, o Vila Nova terá o meio de campo diferente. O técnico Hemerson Maria mexerá no setor porque o titular, Wellington Reis, está suspenso. O herdeiro natural da vaga é Moacir, experiente volante de 32 anos. Desde que chegou ao Tigre, Moacir tem sido bastante utilizado pelo técnico co...