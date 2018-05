Esporte Moacir deixa treino mais cedo e é dúvida para enfrentar Coritiba O volante havia assumido a titularidade na partida diante da Ponte Preta, no lugar de Welligton Reis, que saiu machucado

Moacir assumiu a titularidade no Vila Nova há duas rodadas, após a lesão de Welligton Reis e o volante vem aproveitando bem a oportunidade, fazendo uma boa dupla com Geovane. Porém, no treino desta terça-feira (22), o volante teve que deixar a atividade mais cedo, por conta de dores no adutor da coxa esquerda e ainda não sabe se terá condições de jogo. Antes da ati...