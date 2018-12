Esporte Mistério sobre saúde de ex-piloto completa 5 anos

O maior mistério do esporte completa cinco anos, neste sábado. Desde 29 de dezembro de 2013, quando Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França, o mundo do automobilismo soube poucas informações sobre o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1. O alemão deixou o hospital após seis meses internado e, desde então, poucas informações ofi...