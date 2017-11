Missa de 1 ano do cinegrafista Ari Júnior será realizada nesta terça-feira

Na noite desta terça-feira (28), às 19h30, na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, será realizada a missa de 1 ano do falecimento do cinegrafista goiano Ari Júnior, que morreu aos 48 anos, na queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde seria disputado a partida de ida da final da Copa Sul-Americana 2016.

Ari nasceu em Goiânia, mas morou em Trindade. No começo da década de 1990 já trabalhava como cinegrafista na TV Anhanguera. Torcedor fanático do Goiás, Ari foi para a TV Globo em São Paulo, em 1997 e, em 2012, foi convidado para se transferir para a TV Globo RJ. Em abril de 2015, como integrante do Planeta Extremo, Ari fez parte da comitiva que estava no Nepal, quando houve um terremoto, que matou milhares de pessoas. As imagens feitas pelo cinegrafista goiano rodaram o mundo.

A missa será aberta para o público e contará com a presença de amigos e familiares, entre eles os quatro filhos do cinegrafista.